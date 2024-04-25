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Мадрид. Кори Гауфф разгромила Рус и сыграет с Даяной Ястремской в третьем круге соревнований

Теннис

Болельщиков ожидает интересный матч

Мадрид. Кори Гауфф разгромила Рус и сыграет с Даяной Ястремской в третьем круге соревнований

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче 20-летняя Гауфф разгромила 47-ю ракетку мира, представительницу Нидерландов Аранчу Рус.

Мадрид. Второй круг

Кори Гауфф — Аранча Рус 6:0, 6:0

Встреча Гауфф с Рус продлилась 52 минуты. В её рамках Гауфф один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных.

Следующей соперницей Гауфф в Мадриде станет 34-я ракетка мира из Украины Даяна Ястремская.

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