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Мадрид. Кори Гауфф разгромила Рус и сыграет с Даяной Ястремской в третьем круге соревнований
Болельщиков ожидает интересный матч
Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В стартовом для себя матче 20-летняя Гауфф разгромила 47-ю ракетку мира, представительницу Нидерландов Аранчу Рус.
Мадрид. Второй круг
Кори Гауфф — Аранча Рус 6:0, 6:0
Встреча Гауфф с Рус продлилась 52 минуты. В её рамках Гауфф один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных.
Следующей соперницей Гауфф в Мадриде станет 34-я ракетка мира из Украины Даяна Ястремская.
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