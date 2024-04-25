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Рафаэль Надаль вышел во второй круг Мастерса в Мадриде – обыграл 16-летнего американца
Испанец отдал сопернику лишь один гейм
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пробился во второй круг турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания). В матче первого круга Надаль обыграл 16-летнего представителя США Дарвина Бланша.
Встреча продлилась 1 час 4 минуты. В рамках встречи Надаль два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Бланша два эйса и две двойные ошибки.
Следующим соперником Надаля на грунтовом турнире в Мадриде станет 11-я ракетка мира, представитель Австралии Алекс де Минор.
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