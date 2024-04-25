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Рафаэль Надаль: Завтра ещё один день тренировок, а послезавтра я снова буду на корте

Теннис

Испанец прокомментировал победу на старте соревнований в Мадриде

Рафаэль Надаль: Завтра ещё один день тренировок, а послезавтра я снова буду на корте

Фото: The North East Affairs

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу в матче первого круга турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).

Напомним, что Надаль со счётом 6:1, 6:0 обыграл 16-летнего представителя США Дарвина Бланша.

"Это здорово. После того как многое изменилось за последние несколько лет, каждый раз, когда у меня появляется шанс оказаться на корте этого потрясающего стадиона с безоговорочной поддержкой, это очень много значит для меня. Стараюсь наслаждаться каждым моментом. Завтра ещё один день тренировок здесь, а послезавтра я снова буду на корте. Это заставляет меня чувствовать себя прекрасно", — сказал Надаль после матча.

Следующим соперником Надаля на грунтовом турнире в Мадриде станет 11-я ракетка мира, представитель Австралии Алекс де Минор.

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