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Рафаэль Надаль: Завтра ещё один день тренировок, а послезавтра я снова буду на корте
Испанец прокомментировал победу на старте соревнований в Мадриде
Фото: The North East Affairs
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу в матче первого круга турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).
Напомним, что Надаль со счётом 6:1, 6:0 обыграл 16-летнего представителя США Дарвина Бланша.
"Это здорово. После того как многое изменилось за последние несколько лет, каждый раз, когда у меня появляется шанс оказаться на корте этого потрясающего стадиона с безоговорочной поддержкой, это очень много значит для меня. Стараюсь наслаждаться каждым моментом. Завтра ещё один день тренировок здесь, а послезавтра я снова буду на корте. Это заставляет меня чувствовать себя прекрасно", — сказал Надаль после матча.
Следующим соперником Надаля на грунтовом турнире в Мадриде станет 11-я ракетка мира, представитель Австралии Алекс де Минор.
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