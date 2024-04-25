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Назван призовой фонд Ролан Гаррос-2024

Теннис

Он будет на 8% больше, чем в 2023 году

Назван призовой фонд Ролан Гаррос-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Франции – 2024 по теннису раскрыли, как будут распределяться призовые в грядущем розыгрыше. Соревнования пройдут с 26 мая по 9 июня.

Общий призовой фонд соревнований составит почти € 54 млн, что на 7,82% больше, чем в прошлом году.

Теннис. Ролан Гаррос — 2024. Призовые (€)

Мужчины/Женщины:

1-й круг: 73 тыс.

2-й круг: 110 тыс.

3-й круг: 158 тыс.

4-й круг: 250 тыс.

Четвертьфинал: 415 тыс.

Полуфинал: 650 тыс.

Финал: 1,2 млн.

Чемпион: 2,4 млн.

Парный разряд (мужчины/женщины):

1-й круг: 17,5 тыс.

2-й круг: 27,5 тыс.

3-й круг: 43,5 тыс.

Четвертьфинал: 80 тыс.

Полуфинал: 148 тыс.

Финал: 295 тыс.

Чемпион: 590 тыс.

Микст:

1-й круг: 5 тыс.

2-й круг: 10 тыс.

Четвертьфинал: 17,5 тыс.

Полуфинал: 31 тыс.

Финал: 61 тыс.

Чемпион: 122 тыс.

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