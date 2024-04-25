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Ига Швёнтек пробилась в третий круг Мастерса в Мадриде

Теннис

Польская теннисистка продолжает победную серию

Ига Швёнтек пробилась в третий круг Мастерса в Мадриде

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда представительница Польши обыграла 52-ю ракетку мира из Китая Сиюй Ван.

WTA-1000. Мадрид

Ига Швёнтек — Сиюй Ван 6:1, 6:4

Встреча теннисисток продлилась 1 час 16 минут. В её рамках Швёнтек три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

Следующей соперницей польской теннисистки в Мадриде станет 30-я ракетка мира из Румынии Сорана Кырстя.

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Ига Швёнтек
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