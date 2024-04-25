Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек пробилась в третий круг Мастерса в Мадриде
Польская теннисистка продолжает победную серию
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче второго раунда представительница Польши обыграла 52-ю ракетку мира из Китая Сиюй Ван.
WTA-1000. Мадрид
Ига Швёнтек — Сиюй Ван 6:1, 6:4
Встреча теннисисток продлилась 1 час 16 минут. В её рамках Швёнтек три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных.
Следующей соперницей польской теннисистки в Мадриде станет 30-я ракетка мира из Румынии Сорана Кырстя.
Популярное сейчас
- Известно, кто в Украине покажет бой Усик - Фьюри
- Второе место УПЛ на пути к группе ЛЧ должно пройти трех соперников. Известно, какие команды могут претендовать на посев
- Аутсайдер УПЛ интересуется Ракицким - Источник
- Элина Свитолина покидает турнир WTA 1000 в Мадриде
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО