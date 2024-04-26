Надаль: Мне бы хотелось поиграть ещё немного и подарить сыну воспоминания о моей игре

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что хотел бы дольше выступать в туре, чтобы у его сына Рафаэля остались воспоминания о его игре.

"Мне бы хотелось поиграть ещё немного и подарить сыну воспоминания о моей игре. Это было бы идеально для меня, моей жены и семьи. Но я не могу. Вероятно, я не смогу этого сделать. Но, по крайней мере, я счастлив, что почти всю мою жизнь меня окружают отличная команда, семья и друзья. Это помогает мне быть счастливым во всех отношениях", — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, ранее Надаль вышел во второй круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).