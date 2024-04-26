  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Юлия Стародубцева вышла в полуфинал турнира ITF в Португалии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юлия Стародубцева вышла в полуфинал турнира ITF в Португалии

Теннис

Украинка отдала сопернице четыре гейма

Юлия Стародубцева вышла в полуфинал турнира ITF в Португалии

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала победу в четвертьфинальном матче на турнире ITF в Португалии. За выход в полуфинал она обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель.

Оэйраш, Португалия. Четвертьфинал

Юлия Стародубцева (Украина) - Элла Зайдель (Германия) 6:3, 6:1

Украинская теннисистка провела третий четвертьфинал в сезоне и одержала первую победу.

Следующей соперницей украинки будет Яна Фетт, посеянная под третьим номером.

По теме
yellow-arrow
Надаль: Мне бы хотелось поиграть ещё немного и подарить сыну воспоминания о моей игре
yellow-arrow
Ига Швёнтек пробилась в третий круг Мастерса в Мадриде
yellow-arrow
Назван призовой фонд Ролан Гаррос-2024
Юлия Стародубцева
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости