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Юлия Стародубцева вышла в полуфинал турнира ITF в Португалии
Украинка отдала сопернице четыре гейма
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала победу в четвертьфинальном матче на турнире ITF в Португалии. За выход в полуфинал она обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель.
Оэйраш, Португалия. Четвертьфинал
Юлия Стародубцева (Украина) - Элла Зайдель (Германия) 6:3, 6:1
Украинская теннисистка провела третий четвертьфинал в сезоне и одержала первую победу.
Следующей соперницей украинки будет Яна Фетт, посеянная под третьим номером.
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