Юлия Стародубцева вышла в полуфинал турнира ITF в Португалии

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала победу в четвертьфинальном матче на турнире ITF в Португалии. За выход в полуфинал она обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель.

Оэйраш, Португалия. Четвертьфинал

Юлия Стародубцева (Украина) - Элла Зайдель (Германия) 6:3, 6:1

Украинская теннисистка провела третий четвертьфинал в сезоне и одержала первую победу.

Следующей соперницей украинки будет Яна Фетт, посеянная под третьим номером.