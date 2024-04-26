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Марта Костюк потерпела поражение во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде

Теннис
Обновлено

Украинка покидает турнир

Марта Костюк потерпела поражение во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк покидает турнир WTA 1000 в Испании. В матче второго круга она уступила Маяре Шериф из Египта.

Мадрид, Испания. Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Маяр Шериф (Египет) 2:6, 5:7

В решающем сете украинка уступала со счётом 3:0, сумела отыграть отставание, но не сумела выиграть матч.

Стоит отметить, что украинская теннисистка потерпела второе поражение в четырёх сыгранных матчах против Шериф.

Марта Костюк второй год подряд проиграла в своём первом же матче в Мадриде.

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