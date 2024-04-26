  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ангелина Калинина следом за Костюк покидает турнир в Мадриде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ангелина Калинина следом за Костюк покидает турнир в Мадриде

Теннис
Обновлено

Матч продлился около трех часов

Ангелина Калинина следом за Костюк покидает турнир в Мадриде

Фото: Ubitennis

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в Испании. Она не смогла одолеть американскую теннисистку Кэролайн Доулхайд.

Мадрид, Испания. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Кэролайн Доулхайд (США) 7:6(6), 2:6, 3:6

Матч продлился 2 часа и 49 минут. За это время Калинина сделала 3 эйса, 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейкпоинтов.

Стоит отметить, что наилучшим результатом украинки является выход в четвертьфинал турнира в Мадриде.

Ангелина продолжит своё участие в парном турнире, в которой заявлена вместе с Даяной Ястремской.

По теме
yellow-arrow
Марта Костюк потерпела поражение во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде
yellow-arrow
Юлия Стародубцева вышла в полуфинал турнира ITF в Португалии
yellow-arrow
Надаль: Мне бы хотелось поиграть ещё немного и подарить сыну воспоминания о моей игре
Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости