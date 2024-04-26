Ангелина Калинина следом за Костюк покидает турнир в Мадриде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в Испании. Она не смогла одолеть американскую теннисистку Кэролайн Доулхайд.

Мадрид, Испания. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Кэролайн Доулхайд (США) 7:6(6), 2:6, 3:6

Матч продлился 2 часа и 49 минут. За это время Калинина сделала 3 эйса, 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейкпоинтов.

Стоит отметить, что наилучшим результатом украинки является выход в четвертьфинал турнира в Мадриде.

Ангелина продолжит своё участие в парном турнире, в которой заявлена вместе с Даяной Ястремской.