Карлос Алькарас с победы стартовал на турнире в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, с победы стартовал на грунтовом "Мастерсе" в Мадриде (Испания).

В своём матче второго круга испанец в двух сетах разгромил 59-ю ракетку мира из Казахстана Александра Шевченко.

Мадрид (м). Второй круг

Александр Шевченко — Карлос Алькарас 6:2, 6:1

Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут. За это время Карлос Алькарас выполнил один эйс и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Александра Шевченко один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в 1/4 финала соревнований Карлос Алькарас поборется с 63-й ракеткой мира из Бразилии Тьяго Уайлдом.