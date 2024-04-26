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Карлос Алькарас с победы стартовал на турнире в Мадриде
Испанец отдал сопернику три гейма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, с победы стартовал на грунтовом "Мастерсе" в Мадриде (Испания).
В своём матче второго круга испанец в двух сетах разгромил 59-ю ракетку мира из Казахстана Александра Шевченко.
Мадрид (м). Второй круг
Александр Шевченко — Карлос Алькарас 6:2, 6:1
Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут. За это время Карлос Алькарас выполнил один эйс и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Александра Шевченко один реализованный брейк-пойнт из двух.
За выход в 1/4 финала соревнований Карлос Алькарас поборется с 63-й ракеткой мира из Бразилии Тьяго Уайлдом.
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