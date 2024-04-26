Людмила Киченок и Елена Остапенко с победы стартовали на Мастерсе в Мадриде

Украинско-латвийская пара Людмила Киченок и Елена Остапенко начала выступление на турнире WTA 1000 в Испании. В матче первого круга они обыграли Ингрид Нил и Линду Носкову.

Мадрид, Испания. Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Ингрид Нил/Линда Носкова (Эстония/Чехия) 6:1, 7:5

Киченок и Остапенко во втором сете сумели отыграться со счёта 3:0 в пользу соперниц и в итоге выиграть матч.

В прошлом сезоне украинско-латвийская пара проиграла в первом круге.

Во втором круге Людмила и Елена встретятся с дуэтом Кэти Бултер/Маркета Вондроушова (Великобритания/Чехия).