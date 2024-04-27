Надаль хочет сыграть в команде с Алькарасом на Олимпиаде-2024

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль рассказал, что не прочь сыграть в команде со своим соотечественником Карлосом Алькарасом на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). Слова Рафы цитирует The Tennis Letter:

– Карлос вчера сказал, что побоялся попросить вас сыграть с ним в парном разряде на Олимпиаде. Следует ли ему это сделать?

– Нет, ему не надо меня ни о чем просить. Для меня это тоже очень интересно. Если не ошибаюсь, ему тоже.

Было бы здорово сыграть вместе турнир перед Олимпиадой, чтобы подготовиться и наладить понимание на корте. Если мы оба будем в хорошей форме, почему бы нет?

У нас есть шанс создать отличную команду и стремиться к большим свершениям. Это было бы здорово для нас обоих. Думаю, это будет полезно и для испанской команды.

Посмотрим, как будут развиваться события. Я надеюсь, что буду в хорошей форме, чтобы стать хорошим партнером для него. Я уверен, что он будет таким и для меня. Посмотрим, куда это нас приведет. Я надеюсь, что сначала нам удастся немного поработать вместе, – сказал Надаль.