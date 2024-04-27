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Надаль прошел Де Минора в 1/32 финала Мадрида
Великолепная игра от легенды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль (АТР №512) выиграл матч 1/32 финала турнира серии АТР1000 в Мадриде.
В поединке за 1/16 соревнований Рафа одолел австралийца Алекса Де Минора (АТР №11). Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу триумфатора встречи. В активе Надаля 0 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 4 из 5 использованных брейков, 2 из 4 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.
В личных встречах счет стал 4-2 в пользу испанца. Полторы недели назад Алекс победил Надаля на турнире ATP 500 в Барселоне.
В следующем раунде турнира Рафаэль сыграет против аргентинца Педро Качина (АТР №91).
Напомним, что ранее Надаль
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