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Надаль прошел Де Минора в 1/32 финала Мадрида

Теннис
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Великолепная игра от легенды

Надаль прошел Де Минора в 1/32 финала Мадрида

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль (АТР №512) выиграл матч 1/32 финала турнира серии АТР1000 в Мадриде.

В поединке за 1/16 соревнований Рафа одолел австралийца Алекса Де Минора (АТР №11). Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу триумфатора встречи. В активе Надаля 0 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 4 из 5 использованных брейков, 2 из 4 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

В личных встречах счет стал 4-2 в пользу испанца. Полторы недели назад Алекс победил Надаля на турнире ATP 500 в Барселоне.

В следующем раунде турнира Рафаэль сыграет против аргентинца Педро Качина (АТР №91).

Напомним, что ранее Надаль рассказал о планах сыграть в паре на Олимпиаде-2024.

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