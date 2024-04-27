Надаль прошел Де Минора в 1/32 финала Мадрида

Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль (АТР №512) выиграл матч 1/32 финала турнира серии АТР1000 в Мадриде.

В поединке за 1/16 соревнований Рафа одолел австралийца Алекса Де Минора (АТР №11). Счет матча 2-0 (7-6; 6-3) в пользу триумфатора встречи. В активе Надаля 0 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 4 из 5 использованных брейков, 2 из 4 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

В личных встречах счет стал 4-2 в пользу испанца. Полторы недели назад Алекс победил Надаля на турнире ATP 500 в Барселоне.

В следующем раунде турнира Рафаэль сыграет против аргентинца Педро Качина (АТР №91).