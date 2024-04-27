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Известная французская теннисистка объявила о завершении карьеры
Замечательные были матчи
Французская теннисистка Элиз Корне объявила, что завершает спортивную карьеру. Последним ее турниром в WTA-туре станет Открытый чемпионат Франции – Roland Garros.
Отметим, что за свою 12-летнюю профессиональную карьеру Корне завоевала 6 одиночных титулов и добыла 3 победы в парном разряде.
Лучшей позицией в мировом рейтинге является 11 место в далеком 2009 году. Нынешний чемпионат Франции станет юбилейным, 20-м для Элиз.
Напомним, что ранее Надаль
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