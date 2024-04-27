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Киченок и Остапенко вышли в 1/4 финала турнира в Мадриде

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Борьба за титул

Киченок и Остапенко вышли в 1/4 финала турнира в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). Наша спортсменка в паре с латвийкой Еленой Остапенко в поединке 1/8 финала соревнований победили дуэт Бултер/Вондрушова.

Счет матча 2-0 (6-3; 7-6) в пользу будущих участниц четвертьфинала. Матч продолжался 1 час 33 минуты.

В следующем матче Людмила и Елена сыграют против победительниц встречи Шувей/Мертенс – Уотсон/Ифань.

Напомним, что ранее Надаль прошел Де Минора в 1/32 финала Мадрида.

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Елена Остапенко Людмила Киченок
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