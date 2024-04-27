Киченок и Остапенко вышли в 1/4 финала турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). Наша спортсменка в паре с латвийкой Еленой Остапенко в поединке 1/8 финала соревнований победили дуэт Бултер/Вондрушова.

Счет матча 2-0 (6-3; 7-6) в пользу будущих участниц четвертьфинала. Матч продолжался 1 час 33 минуты.

В следующем матче Людмила и Елена сыграют против победительниц встречи Шувей/Мертенс – Уотсон/Ифань.