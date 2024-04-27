Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киченок и Остапенко вышли в 1/4 финала турнира в Мадриде
Борьба за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/4 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). Наша спортсменка в паре с латвийкой Еленой Остапенко в поединке 1/8 финала соревнований победили дуэт Бултер/Вондрушова.
Счет матча 2-0 (6-3; 7-6) в пользу будущих участниц четвертьфинала. Матч продолжался 1 час 33 минуты.
В следующем матче Людмила и Елена сыграют против победительниц встречи Шувей/Мертенс – Уотсон/Ифань.
Напомним, что ранее Надаль
Популярное сейчас
- Погоня Динамо за Шахтером, Миная отталкивается от дна. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Довбик со второй попытки в матче реализовал пенальти. Видео
- Карпаты Львов вышли в Украинскую Премьер-лигу сезона 2024/2025
- Назван призовой фонд Ролан Гаррос-2024
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО