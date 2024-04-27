Ястремская проиграла Гауфф в третьем круге Мадрида

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №34) проиграла в матче 1/16 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания).

Наша спортсменка уступила третьей ракетке планеты, представительнице США Коко Гауфф. Счет поединка 2-0 (6-4; 6-1) в пользу американки, в активе которой 3 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 6 из 10 использованных брейков, 3 из 6 отыгранных брейков и 8 двойных ошибок.

В противостояниях с представительницами ТОП-5 мирового рейтинга Даяна уступает 3-5.

В следующем раунде соревнований Гауфф сыграет против своей соотечественницы Мэдисон Киз (WTA №20).