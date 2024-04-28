Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль: Не уверен, что готов к участию в Roland Garros
Надо понимать свои силы
Фото: NU.nl
Испанский теннисист Рафаэль Надаль после
"Несмотря на сегодняшний матч, я не уверен, готов ли я к участию в Rolan Garros. В последние дни чувствую себя получше, но все еще нет уверенности.
Этот турнир для меня очень важен и все воспоминания останутся в моем сердце. Я мечтаю о борьбе и конкурентоспособности на корте, но если будут сомнения, предпочитаю сохранить эти воспоминания, чем рисковать" – сказал Рафа.
Напомним, что ранее Ястремская
Популярное сейчас
- Два пенальти Довбика, Мудрик в старте, победы Динамо и Шахтера. Главные новости за 27 апреля
- 90 минут Мудрика. Известны оценки украинца за матч против Астон Виллы
- АПЛ. Астон Вилла – Челси 2:2. Эмери недооценил команду Почеттино
- Ига Швёнтек пробилась в третий круг Мастерса в Мадриде
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО