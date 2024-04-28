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Надаль: Не уверен, что готов к участию в Roland Garros

Теннис

Надо понимать свои силы

Надаль: Не уверен, что готов к участию в Roland Garros

Фото: NU.nl

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы в матче 1/32 финала турнира в Мадриде рассказал о своих планах по участию в Открытом чемпионате Франции. Его слова цитирует Tennis TV:

"Несмотря на сегодняшний матч, я не уверен, готов ли я к участию в Rolan Garros. В последние дни чувствую себя получше, но все еще нет уверенности.

Этот турнир для меня очень важен и все воспоминания останутся в моем сердце. Я мечтаю о борьбе и конкурентоспособности на корте, но если будут сомнения, предпочитаю сохранить эти воспоминания, чем рисковать" – сказал Рафа.

Напомним, что ранее Ястремская проиграла в 1/16 финала Мадрида.

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