Надаль: Не уверен, что готов к участию в Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы в матче 1/32 финала турнира в Мадриде рассказал о своих планах по участию в Открытом чемпионате Франции. Его слова цитирует Tennis TV:

"Несмотря на сегодняшний матч, я не уверен, готов ли я к участию в Rolan Garros. В последние дни чувствую себя получше, но все еще нет уверенности.

Этот турнир для меня очень важен и все воспоминания останутся в моем сердце. Я мечтаю о борьбе и конкурентоспособности на корте, но если будут сомнения, предпочитаю сохранить эти воспоминания, чем рисковать" – сказал Рафа.