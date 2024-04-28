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Гауфф прокомментировала победу над Ястремской в Мадриде
Комментарий американки
фото - rolandgarros.com
Американская теннисистка, третья ракетка мира Коко Гауфф, прокомментировала
"Да, я довольна тем, как сыграла. Конечно, хотелось бы завершить первую партию раньше, но я довольна тем, что смогла собраться с силами. А во втором все уже сложилось как по маслу. Честно говоря, было тяжело играть. Сначала она много ошибалась, поэтому когда она стала забивать мячи, было очень трудно поймать ритм. Так что я пыталась найти разницу между тем, когда нужно быть агрессивной, а когда просто, так сказать, не допускать ошибок.
Что я думаю о следующем матче против Мэдисон Кис? Думаю, она очень хорошо играет на грунте и отлично подает. Я играла с ней несколько раз, и, знаете, каждый раз, когда я с ней играю, она демонстрирует великолепный теннис. Так что я не жду легкого матча, но думаю, если я смогу и дальше улучшаться с каждым матчем, то он может быть хорошим для меня" – сказала американка.
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