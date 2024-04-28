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Ястремская-Гауфф: Видео-обзор матча 1/16 финала тысячника в Мадриде

Теннис
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Была борьба

Ястремская-Гауфф: Видео-обзор матча 1/16 финала тысячника в Мадриде

Фото: NBC Sports

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №34) проиграла в матче 1/16 финала турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). Наша спортсменка уступила третьей ракетке планеты, представительнице США Коко Гауфф.

Комментарий Гауфф

Вашему вниманию видео-обзор матча Ястремская-Гауфф:

Напомним, что ранее Надаль рассказал готов ли сыграть на Roland Garros.

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