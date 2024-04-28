Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская-Гауфф: Видео-обзор матча 1/16 финала тысячника в Мадриде
Была борьба
Фото: NBC Sports
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №34)
Вашему вниманию видео-обзор матча Ястремская-Гауфф:
Напомним, что ранее Надаль
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- 90 минут Мудрика. Известны оценки украинца за матч против Астон Виллы
- АПЛ. Астон Вилла – Челси 2:2. Эмери недооценил команду Почеттино
- Дулуб об эпизоде с Пушичем: Без комментариев. Это эмоции
- Ига Швёнтек пробилась в третий круг Мастерса в Мадриде
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн