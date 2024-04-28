Украинец Орлов проиграл финал турнира ITF M15 в Казахстане

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР №651) проиграл в финальном матче турнира серии ITF M15 в Казахстане. В решающем матче соревнований наш спортсмен уступил победителю квалификации Саве Полухину (АТР №1426).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-3). В активе Владислава одна подача на вылет, четыре двойных ошибки, 4 проигранных подачи и 2 нереализованных брейка.

Поединок длился около двух часов. В очных противостояниях счет стал 2-0 в пользу Савы. За свою карьеру Орлов сыграл 16-й финал на уровне турниров ITF, на сегодняшний день в активе украинца восемь титулов.