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Украинец Орлов проиграл финал турнира ITF M15 в Казахстане

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Украинец Орлов проиграл финал турнира ITF M15 в Казахстане

https://uatv.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР №651) проиграл в финальном матче турнира серии ITF M15 в Казахстане. В решающем матче соревнований наш спортсмен уступил победителю квалификации Саве Полухину (АТР №1426).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-3). В активе Владислава одна подача на вылет, четыре двойных ошибки, 4 проигранных подачи и 2 нереализованных брейка.

Поединок длился около двух часов. В очных противостояниях счет стал 2-0 в пользу Савы. За свою карьеру Орлов сыграл 16-й финал на уровне турниров ITF, на сегодняшний день в активе украинца восемь титулов.

Напомним, что ранее Гауфф прокомментировала победу над Ястремской.

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