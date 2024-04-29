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Кори Гауфф повторила достижение Иги Швёнтек
Гауфф сравнялась с польской теннисисткой по количеству выигранных матчей на грунтовых тысячниках
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обыграла полуфиналистку Australian Open — 2024 Даяну Ястремскую (Украина) и повторила достижение первой ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек на грунтовых "тысячниках" до наступления 21 года. Об этом пишет Opta Ace.
По информации источника, американская теннисистка стала второй по количеству выигранных матчей (13) в возрасте до 21 года. Лидирует по этому показателю датская теннисистка Каролина Возняцки, на счету которой 14 побед.
13 - Coco Gauff has equalled Iga Swiatek for the most wins on clay in WTA-1000 tournaments before turning 21 since the format was introduced in 2009 (13), only Caroline Wozniacki with 14 wins has more. Impact. #MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/xClEACVkfi— OptaAce (@OptaAce) April 27, 2024
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