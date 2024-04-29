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Кори Гауфф повторила достижение Иги Швёнтек

Теннис

Гауфф сравнялась с польской теннисисткой по количеству выигранных матчей на грунтовых тысячниках

Кори Гауфф повторила достижение Иги Швёнтек

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обыграла полуфиналистку Australian Open — 2024 Даяну Ястремскую (Украина) и повторила достижение первой ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек на грунтовых "тысячниках" до наступления 21 года. Об этом пишет Opta Ace.

По информации источника, американская теннисистка стала второй по количеству выигранных матчей (13) в возрасте до 21 года. Лидирует по этому показателю датская теннисистка Каролина Возняцки, на счету которой 14 побед.

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