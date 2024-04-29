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Онс Жабер вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде

Теннис

Теннисистка продолжает борьбу за титул

Онс Жабер вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 29 апреля, она обыграла 10-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии.

Мадрид. Четвертый круг

Онс Жабер — Елена Остапенко 6:0, 6:4

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 7 минут. Жабер реализовала пять брейк-поинтов из шести, а Остапенко — один из двух заработанных. Также теннисистка из Туниса допустила одну двойную ошибку и выполнила два эйса. Остапенко сделала пять двойных ошибок и подала один эйс.

В четвертьфинале грунтового турнира в Мадриде Жабер сыграет с победительницей противостояния между Кори Гауфф и Мэдисон Кис

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