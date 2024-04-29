Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек разгромила Соррибес-Тормо и вышла в четвертьфинал Мастерса в Мадриде
Польская теннисистка отдала сопернице один гейм
Фото: ABS-CBN News
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Мадрид. 1/8 финала
Ига Швёнтек — Сара Соррибес-Тормо 6:1, 6:0
В матче 1/8 финала представительница Польши разгромила Сару Соррибес-Тормо из Испании. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.
За это время Швёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету испанской теннисистки ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
В следующем раунде Швёнтек сразится с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей.
Популярное сейчас
- Бернарду Силва: Реал - странная команда
- Ушел из жизни Михаил Фоменко
- Кривбасс приблизил Металлист 1925 к вылету, новый тренер Колоса, победа Арсенала в дерби. Главные новости за 28 апреля
- Ига Швёнтек пробилась в третий круг Мастерса в Мадриде
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО