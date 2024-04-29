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Ига Швёнтек разгромила Соррибес-Тормо и вышла в четвертьфинал Мастерса в Мадриде

Теннис

Польская теннисистка отдала сопернице один гейм

Ига Швёнтек разгромила Соррибес-Тормо и вышла в четвертьфинал Мастерса в Мадриде

Фото: ABS-CBN News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид. 1/8 финала

Ига Швёнтек — Сара Соррибес-Тормо 6:1, 6:0

В матче 1/8 финала представительница Польши разгромила Сару Соррибес-Тормо из Испании. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

За это время Швёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету испанской теннисистки ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде Швёнтек сразится с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей.

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