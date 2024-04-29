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Надаль: Эгоизм — одно из величайших бедствий человечества
Испанец борется с этой проблемой на протяжении всей карьеры
Фото: Tennis365
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 14-кратный чемпион "Ролан Гаррос", порассуждал на тему эгоизма в современном обществе.
"У меня маленькое эго. Я считаю, что эгоизм — одно из величайших бедствий человечества. Чрезмерное эго порождает массу проблем в нашем обществе, я бы сказал, подавляющее большинство. В какой-то момент это может помочь вам добиться успеха… может быть, но я не думаю, что это поможет в каком-либо важном аспекте жизни.
Эгоизм создает множество проблем на всех уровнях: политическом, человеческом и прежде всего на уровне отношений с другими людьми. Я тот, кто пытается убежать от этого чрезмерного эгоизма, который преобладает в нашем обществе", — приводит слова Надаля Punto de Break.
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