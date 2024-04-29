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Кори Гауфф покидает Мастерс в Мадриде в 1/8 финала
Американка прикращает борьбу за титул
фото - rolandgarros.com
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче 1/8 финала американка уступила соотечественнице Мэдисон Кис.
Мадрид. 1/8 финала
Кори Гауфф - Мэдисон Кис 6:7 (4:7), 6:4, 4:6
Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. За это время Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Кис один эйс, две двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В следующем раунде Кис сыграет с Онс Жабер, которая в своём матче победила Елену Остапенко (6:0, 6:4).
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