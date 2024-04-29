  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рафаэль Надаль пробился в 1/8 финала Мастерса в Мадриде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Надаль пробился в 1/8 финала Мастерса в Мадриде

Теннис

Испанец преодолел третий круг соревнований

Рафаэль Надаль пробился в 1/8 финала Мастерса в Мадриде

Фото: NU.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала испанец одержал победу над аргентинцем Педро Качином.

Мадрид. Третий круг

Рафаэль Надаль — Педро Качин 6:1, 6:7 (5:7), 6:3

Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут. За это время Надаль ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 18 заработанных.

В следующем раунде Надаль сыграет с чехом Иржи Легечкой.

По теме
yellow-arrow
Надаль: Я наслаждаюсь тем, что играю на домашнем турнире
yellow-arrow
Кори Гауфф покидает Мастерс в Мадриде в 1/8 финала
yellow-arrow
Надаль: Эгоизм — одно из величайших бедствий человечества
Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости