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Рафаэль Надаль пробился в 1/8 финала Мастерса в Мадриде
Испанец преодолел третий круг соревнований
Фото: NU.nl
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).
В матче 1/16 финала испанец одержал победу над аргентинцем Педро Качином.
Мадрид. Третий круг
Рафаэль Надаль — Педро Качин 6:1, 6:7 (5:7), 6:3
Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут. За это время Надаль ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 18 заработанных.
В следующем раунде Надаль сыграет с чехом Иржи Легечкой.
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