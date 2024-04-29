Надаль: Я наслаждаюсь тем, что играю на домашнем турнире

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).

"Что-то получалось хорошо, что-то – не очень. Я нашёл способ справиться с этим. В третьем сете даже с некоторыми ошибками я смог сыграть более непредсказуемо. Это изменило ход матча.

Теперь я получаю удовольствие. Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра утром. Не знаю. Я двигаюсь день за днём… Я наслаждаюсь тем, что играю на домашнем турнире. Для меня это значит очень много.

Я просто стараюсь продолжать мечтать. Завтра будет новый день, чтобы продолжать мечтать и играть перед этой потрясающей публикой. Для меня это бесконечно важно", — сказал Надаль в послематчевом интервью на корте.

Напомним, в матче 1/16 финала испанец одержал победу над аргентинцем Педро Качином.