  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль: Я наслаждаюсь тем, что играю на домашнем турнире
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль: Я наслаждаюсь тем, что играю на домашнем турнире

Теннис

Испанец прокомментировал выход в 1/8 финала

Надаль: Я наслаждаюсь тем, что играю на домашнем турнире

Фото: The North East Affairs

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).

"Что-то получалось хорошо, что-то – не очень. Я нашёл способ справиться с этим. В третьем сете даже с некоторыми ошибками я смог сыграть более непредсказуемо. Это изменило ход матча.

Теперь я получаю удовольствие. Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра утром. Не знаю. Я двигаюсь день за днём… Я наслаждаюсь тем, что играю на домашнем турнире. Для меня это значит очень много.

Я просто стараюсь продолжать мечтать. Завтра будет новый день, чтобы продолжать мечтать и играть перед этой потрясающей публикой. Для меня это бесконечно важно", — сказал Надаль в послематчевом интервью на корте.

Напомним, в матче 1/16 финала испанец одержал победу над аргентинцем Педро Качином.

По теме
yellow-arrow
Рафаэль Надаль пробился в 1/8 финала Мастерса в Мадриде
yellow-arrow
Кори Гауфф покидает Мастерс в Мадриде в 1/8 финала
yellow-arrow
Надаль: Эгоизм — одно из величайших бедствий человечества
Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости