Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль: Три недели назад я уступал всем ребятам в академии, а сейчас я снова соревнуюсь с игроками турнира ATP
Испанец высказался о предстоящем матче с Иржи Легечкой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своей форме в преддверии матча с чехом Иржи Легечкой в рамках 1/8 финала грунтового "Мастерса" в Мадриде (Испания).
"Три недели назад я уступал всем ребятам в моей академии. А сейчас я снова соревнуюсь с игроками турнира ATP. И выигрываю матчи. Буду удивлён, если мне удастся обыграть Легечку. Его удар ещё сильнее, чем у де Минора", — сказал Надаль на пресс-конференции.
Напомним, в матче 1/16 финала Надаль одержал победу над аргентинцем Педро Качином со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.
Популярное сейчас
- Черноморец – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Три основных игрока Динамо пропустят матч с Вересом
- Легендарный бразилец Роналдо больше не является владельцем Крузейро
- Надаль: Эгоизм — одно из величайших бедствий человечества
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО