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Надаль: Три недели назад я уступал всем ребятам в академии, а сейчас я снова соревнуюсь с игроками турнира ATP

Теннис

Испанец высказался о предстоящем матче с Иржи Легечкой

Надаль: Три недели назад я уступал всем ребятам в академии, а сейчас я снова соревнуюсь с игроками турнира ATP

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своей форме в преддверии матча с чехом Иржи Легечкой в рамках 1/8 финала грунтового "Мастерса" в Мадриде (Испания).

"Три недели назад я уступал всем ребятам в моей академии. А сейчас я снова соревнуюсь с игроками турнира ATP. И выигрываю матчи. Буду удивлён, если мне удастся обыграть Легечку. Его удар ещё сильнее, чем у де Минора", — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, в матче 1/16 финала Надаль одержал победу над аргентинцем Педро Качином со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

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