Сборная Украины узнала соперников в Кубке Билли Джин Кинг

30 апреля состоялась жеребьевка Кубка Билли Джин Кинг. В ноябре украинская команда будет бороться за право снова сыграть на этапе квалификации.

Таким образом наша команда сыграет с Австрией. Матчи запланированы на 15-16 или 16-17 ноября на домашнем для нашей сборной корте.

Напомним, что ранее украинские теннисистки потерпели поражение от Румынии со счётом 2-3 в матче квалификации.