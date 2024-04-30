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Сборная Украины узнала соперников в Кубке Билли Джин Кинг

Теннис

Украинская команда проведет матчи в ноябре

Сборная Украины узнала соперников в Кубке Билли Джин Кинг

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

30 апреля состоялась жеребьевка Кубка Билли Джин Кинг. В ноябре украинская команда будет бороться за право снова сыграть на этапе квалификации.

Таким образом наша команда сыграет с Австрией. Матчи запланированы на 15-16 или 16-17 ноября на домашнем для нашей сборной корте.

Напомним, что ранее украинские теннисистки потерпели поражение от Румынии со счётом 2-3 в матче квалификации.

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