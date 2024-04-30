Тейлор Фритц пробился в четвертьфинал турнира в Мадриде

13-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала американец переиграл представителя Польши Хуберта Хуркача.

Мадрид. Четвертый круг

Тейлор Фритц — Хуберт Хуркач 7:6 (7:2), 6:4

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Фритц выполнил 11подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Хуркача 10 эйсов, одна двойная и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Тейлор Фритц сразится с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).