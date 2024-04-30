Ига Швёнтек одержала волевую победу на пути к полуфиналу турнира в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/4 финала полька одержала волевую победу над бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей.

Мадрид. 1/4 финала

Ига Швёнтек — Беатрис Хаддад-Майя 4:6, 6:0, 6:2

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. За это время Швёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Хаддад-Майи один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Швёнтек сразится с победительницей противостояния Мэдисон Кис (США) — Онс Жабер (Тунис).