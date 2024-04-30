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Карлос Алькарас обыграл Штруффа в четвёртом круге Мастерса в Мадриде

Теннис

Испанец добыл победу в напряженном матче

Карлос Алькарас обыграл Штруффа в четвёртом круге Мастерса в Мадриде

Фото: ATP Tour

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала грунтового турнира категории "Мастерс" в Мадриде (Испания).

30 апреля, в четвёртом круге соревнований он в трёх сетах победил Ян-Леннарда Штруффа из Германии (24-й в рейтинге ATP).

Мадрид. Четвертый круг

Карлос Алькарас — Ян-Леннард Штруфф 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4)

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 53 минуты. Немец реализовал 2 брейк-пойнта из 10 и выполнил 10 эйсов. Испанский теннисист выполнил три подачи навылет и реализовал три брейк-пойнта из шести на подаче соперника. Также оба спортсмена допустили по четыре двойные ошибки.

Напомним, в матче 1/4 финала турнира категории "Мастерс" в Мадриде (Испания) Карлос Алькарас сыграет с Андреем Рублёвым.

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