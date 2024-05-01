Рафаэль Надаль потерпел поражение в 1/8 финала Мастерса в Мадриде

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл в матче 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).

Испанец уступил представителю Чехии Иржи Легечке.

Мадрид. Четвертый круг

Рафаэль Надаль — Иржи Легечка 5:7, 4:6

Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. За это время Надаль дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Легечки семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Легечка сыграет с Даниилом Медведевым.