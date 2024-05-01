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Карлос Алькарас повторил достижение Надаля по продолжительности победной серии на турнире в Мадриде

Теннис

Испанец является действующим чемпионом соревнований

Карлос Алькарас повторил достижение Надаля по продолжительности победной серии на турнире в Мадриде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас повторил достижение соотечественника, 22-кратного победителя турниров серии "Большого шлема" Рафаэля Надаля по продолжительности победной серии на грунтовом турнире категории "Мастерс" в Мадриде (Испания).

Серия побед обоих теннисистов составила 14 матчей.

Напомним, Алькарас является двукратным победителем турнира в Мадриде. Он выигрывал титул в 2022 и 2023 годах.

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