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Надаль прокомментировал вылет из Мастерса в Мадриде

Теннис

Испанец затронул тему о завершении карьеры

Надаль прокомментировал вылет из Мастерса в Мадриде

Фото: The North East Affairs

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в матче с представителем Чехии Иржи Легечкой (5:7, 4:6) в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).

"Я по-настоящему счастлив. Для меня это была особая неделя. Очень позитивная, очень эмоциональная. Рад возможности ещё раз сыграть на этом корте. Всё, что могу сказать: спасибо каждому, кто помогал мне по ходу карьеры. Она ещё не завершена.

Это подарок – то, что вы дали мне здесь сыграть. Эмоции, которые мне принёс этот турнир в Мадриде, испанская публика… Мне повезло заниматься работой, которую я люблю. Мне невероятно повезло провести такую карьеру. Я и не мог мечтать о чём-то большем", – сказал Надаль в послематчевом интервью.

Напомним, для Надаля это было последнее выступление на турнире в Мадриде, так как он планирует завершить карьеру по окончании текущего сезона.

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