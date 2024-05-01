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Надаль назвал следующий турнир на котором может сыграть

Теннис

Испанец может вернуться на корт в мае

Надаль назвал следующий турнир на котором может сыграть

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема", назвал следующий турнир, в котором планирует сыграть.

По его словам, это грунтовый турнир категории "Мастерс" в Риме (Италия), который пройдёт с 8 по 19 мая.

"Я постараюсь сыграть в Риме. Это ещё один особенный турнир в моей карьере. Я выиграл его 10 раз. Я мечтал сыграть все эти турниры ещё раз. Я скучал по Монте-Карло, но не получилось там быть. Но теперь я хочу сыграть в Риме. Мне всегда нравилось там играть. Хочу дать себе шанс показать хороший теннис и буду продолжать усердно работать. Сегодня был незабываемый день. Я прощаюсь с Мадридом. Но моя карьера всё ещё продолжается", — сказал Надаль на корте после матча четвёртого круга в Мадриде.

Напомним, вчера, 30 апреля, Надаль последний раз выступил на кортах "Мастерса" в Мадриде.

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