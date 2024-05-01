Янник Синнер снялся с четвертьфинального матча турнира в Мадриде

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с четвертьфинального матча на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Мадриде (Испания). Причиной такого решения называется травма правого бедра.

За выход в полуфинал турнира в Мадриде Синнер, посеянный под первым номером, должен был сразиться с 35-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Из-за отказа Янника от поединка Феликс автоматически вышел в полуфинальную стадию соревнований.

Напомним, что Синнер указывал на проблемы с бедром ещё после матча с Котовым.