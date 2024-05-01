Янник Синнер: Очень грустно от того, что приходится отказываться от следующего матча в Мадриде

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер объяснил своё решения сняться с четвертьфинального матча на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Мадриде (Испания). Янник должен был сразиться с 35-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

"Очень грустно от того, что приходится отказываться от следующего матча здесь, в Мадриде. Бедро беспокоило меня на этой неделе, постепенно ощущения становились всё более болезненными. По советам врачей мы решили, что лучше будет не играть дальше и не ухудшать ситуацию.

В ближайшие дни я сделаю ещё несколько тестов и буду следовать советам специалистов по восстановлению. Спасибо вам, ребята, за поддержку", — написал Синнер в своих социальных сетях, добавив эмодзи "лис".