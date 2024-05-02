Свитолина: Мой родной город Одесса атакуют уже много дней

Элина Свитолина стала гостьей подкаста Sky Sport Tennis, где в разговоре с Лорой Робсон рассказала о ситуации в Украине и о работе своего фонда.

- Элина, что может заставить тебя плакать?

- Простой вопрос. Это новости из Украины, которые я постоянно получаю, в принципе каждый день. Даже когда разговариваю с бабушкой. Да, это действительно очень грустно. Почти каждый день мы общаемся, хотя порой из-за разных часовых поясов это бывает сложно делать. Но я всегда стараюсь поддерживать с ней связь, проверять как ее состояние, как ее ментальное здоровье, потому что это очень сложно. Мой родной город Одесса атакуют уже много дней, поэтому всем там действительно очень тяжело. Поэтому я пытаюсь проверять, как они, и их сообщения и новости от них заставляют меня плакать.

- Я не знаю, как ты можешь выходить на корт и соревноваться. Ведь это такая нагрузка....

- Иногда бывает действительно очень тяжело. Я рада, что рядом со мной есть моя команда, которая все это понимает. Есть мои друзья, с которыми мы общаемся и стараемся помочь. Многое удается сделать благодаря работе моего благотворительного фонда, мы собираем средства для детей и так далее. Вот это и помогает мне двигаться дальше, когда я помогаю людям, которые в этом нуждаются.

- Насколько для тебя важна работа твоего фонда?

- Очень важна. Когда я забеременела, то война только началась, поэтому у меня действительно было время сесть и изучить, что я могу сделать, как я могу помочь моей стране. И имея свою платформу, которая уже у меня была, делать каждый день для украинцев что-то, что я могу. Потому что я сама нахожусь в безопасном месте, я путешествую по всему миру и имею столько возможностей. Поэтому я и команда фонда стараемся создавать какие-то проекты, в том числе и программу по ментальному здоровью для детей. Это моя миссия. И как топ-спортсменке из Украины важно это использовать.

- Назови свое счастливое место.

- Каждый раз, когда я приезжаю в Украину, я получаю такой заряд энергии от людей, у них невероятный, сильный дух. Когда я еду после этого на турниры, я чувствую себя очень заряженной, хочу отплатить им, показать хороший результат. Они меня очень мотивируют. Поэтому мое счастливое место - это Украина.

- Это вопрос от нашего предыдущего гостя, Фрэнсиса Тиафо. И он звучит так: "Каково твое "почему", в смысле почему ты делаешь то, что делаешь каждый день?". Мне надо было попросить его объяснить, что означает это "почему" (смеется).

- Ох, Фрэнсис (смеется), это такой глубокий вопрос. Хорошо. Что ж, мое видение изменилось после того, как в нашей жизни появилась Скай, а также из-за войны. Сейчас я делаю это ради себя. То есть я вернулась в теннис, потому что есть еще несколько целей, которые я хотела бы достичь, которые есть у меня на уме. А также потому что я хочу порадовать украинцев, которым не хватает позитивных новостей, а мои выступления, мои результаты могут дать им небольшой позитив. Так что это чувство руководит мной.