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Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Висбадене

Теннис

Катарина победила Анну Бондар

Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Висбадене

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (181) победила венгерку Анну Бондарь (95) во втором круге турнира ITF W100 в Висбадене, Германия.

Матч продолжался 3 часа 4 минуты и завершился волевой победой 24-летней украинки со счетом 6:7(7), 6:2, 7:5.

Отметим, что Анна Бондар была второй сеяной на этом турнире.

Для Завадской эта победа стала восьмой победой в карьере в матче против соперницы по топ-100 рейтингу WTA.

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