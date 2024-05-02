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Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Висбадене
Катарина победила Анну Бондар
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (181) победила венгерку Анну Бондарь (95) во втором круге турнира ITF W100 в Висбадене, Германия.
Матч продолжался 3 часа 4 минуты и завершился волевой победой 24-летней украинки со счетом 6:7(7), 6:2, 7:5.
Отметим, что Анна Бондар была второй сеяной на этом турнире.
Для Завадской эта победа стала восьмой победой в карьере в матче против соперницы по топ-100 рейтингу WTA.
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