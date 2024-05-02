Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Висбадене

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (181) победила венгерку Анну Бондарь (95) во втором круге турнира ITF W100 в Висбадене, Германия.

Матч продолжался 3 часа 4 минуты и завершился волевой победой 24-летней украинки со счетом 6:7(7), 6:2, 7:5.

Отметим, что Анна Бондар была второй сеяной на этом турнире.

Для Завадской эта победа стала восьмой победой в карьере в матче против соперницы по топ-100 рейтингу WTA.