Карлос Алькарас: За день до начала Мастерса в Мадриде я не знал, смогу ли сыграть

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё выступление на грунтовом "Мастерсе" в Мадриде, где потерпел поражение в четвертьфинальном матче — 6:4, 3:6, 2:6.

"Это была очень позитивная неделя — за день до начала турнира я не знал, смогу ли сыграть, и мы вышли в четвертьфинал. Несколько матчей на хорошем уровне, так что это был позитив. Как только я выхожу на корт, я не люблю проигрывать, неважно, что у меня не самые лучшие ощущения. По общему мнению, это была хорошая неделя. Приехать, не трогая ракетку, сыграть четвертьфинал и проиграть в трех сетах — это позитивная неделя", — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.