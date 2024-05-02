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Карлос Алькарас: За день до начала Мастерса в Мадриде я не знал, смогу ли сыграть
Испанец прокомментировал поражение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё выступление на грунтовом "Мастерсе" в Мадриде, где потерпел поражение в четвертьфинальном матче — 6:4, 3:6, 2:6.
"Это была очень позитивная неделя — за день до начала турнира я не знал, смогу ли сыграть, и мы вышли в четвертьфинал. Несколько матчей на хорошем уровне, так что это был позитив. Как только я выхожу на корт, я не люблю проигрывать, неважно, что у меня не самые лучшие ощущения. По общему мнению, это была хорошая неделя. Приехать, не трогая ракетку, сыграть четвертьфинал и проиграть в трех сетах — это позитивная неделя", — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
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