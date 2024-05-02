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Ига Швёнтек вышла в финал Мастерса в Мадриде

Теннис

Польская теннисистка стала первой финалисткой соревнований

Ига Швёнтек вышла в финал Мастерса в Мадриде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В полуфинальном поединке Швёнтек разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18).

Мадрид. 1/2 финала

Ига Швёнтек - Мэдисон Кис 6:1, 6:3

Матч Швёнтек с Кис продлился 1 час и 11 минут. В его рамках Ига ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Мэдисон пять эйсов, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За титул чемпионки Мадрида Швёнтек сразится с победительницей матча Соболенко — Елена Рыбакина.

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