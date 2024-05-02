Ник Кирьос вскоре может вернуться на корт

Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос в ближайшее время вернётся на корт, пишет Tennis Channel.

Спортсмен готовится сыграть на Уимблдоне, который пройдёт с 1 по 14 июля 2024 года. Кирьос предпочитает травяное покрытие грунтовому. Его возвращение может выпасть на ближайший травяной турнир.

"Ник Кирьос готовится к возвращению в профессиональный теннис", — сообщает источник.

Напомним, в 2023 году представитель Австралии принял участие лишь в одном матче.