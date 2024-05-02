Ига Швёнтек назвала имя желаемой соперницы в финале Мастерса в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, с кем бы она хотела встретиться в финале грунтового турнира в Мадриде (Испания).

"Я бы не сказала, что мы ждём определённого соперника. Я буду рада сыграть против обеих. Хочу улучшить свои результаты в матчах с ними. Не то, чтобы мне нужно менять свою игру, но я должна придерживаться плана. И в финале мне придётся применить его намного лучше, чем в предыдущих матчах", — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

За титул чемпионки Мадрида представительница Польши сразится с победительницей матча Арина Соболенко — Елена Рыбакина.