Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек назвала имя желаемой соперницы в финале Мастерса в Мадриде
У польской теннисистки есть план на финальный матч
Фото: twitter.com/WTA
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, с кем бы она хотела встретиться в финале грунтового турнира в Мадриде (Испания).
"Я бы не сказала, что мы ждём определённого соперника. Я буду рада сыграть против обеих. Хочу улучшить свои результаты в матчах с ними. Не то, чтобы мне нужно менять свою игру, но я должна придерживаться плана. И в финале мне придётся применить его намного лучше, чем в предыдущих матчах", — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
За титул чемпионки Мадрида представительница Польши сразится с победительницей матча Арина Соболенко — Елена Рыбакина.
Популярное сейчас
- Врагу удалось закрепиться в Очеретино в Донецкой области, ВСУ ввели резервы
- Максимов может покинуть Днепр-1 - Источник
- Голкипер Кремня прошел полиграф после обвинений в договорном матче: известен результат
- Надаль: Эгоизм — одно из величайших бедствий человечества
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО