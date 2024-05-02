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Новак Джокович усилил команду тренером по физической подготовке

Теннис

Специалисту 67 лет

Новак Джокович усилил команду тренером по физической подготовке

Фото: twitter.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает усилять свою команду. По данным авторитетного сербского журналиста Саши Озмо, Джокович после расставания с Марко Паничи воссоединился с другим своим тренером по физической подготовке – 67-летним Гебхардом Филом-Гричем.

Австрийский специалист работал с Джоковичем с 2009 по 2019 год, с перерывом на сезоны 2017 и 2018. По информации Озмо, Новак уже тренируется под руководством Грича в Белграде.

Напомним, что до работы с Джоковичем Фил-Грич тренировал бывшую первую ракетку мира Томаса Мустера, тренировки которого были сосредоточены на выносливости.

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Новак Джокович
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