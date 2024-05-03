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Карлос Алькарас снялся с Мастерса в Риме

Теннис
Обновлено

Испанец пропустит соревнования

Карлос Алькарас снялся с Мастерса в Риме

Фото: HBvL

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас снялся с турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).

"Я почувствовал дискомфорт в руке. Сегодня я сдал анализы и обнаружил отёк мышц – следствие последней травмы. К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100% без боли", — заявил Алькарас в своих социальных сетях.

Напомним, "тысячник" в Риме пройдёт с 8 по 19 мая.

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