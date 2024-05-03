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Карлос Алькарас снялся с Мастерса в Риме
Испанец пропустит соревнования
Фото: HBvL
Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас снялся с турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).
"Я почувствовал дискомфорт в руке. Сегодня я сдал анализы и обнаружил отёк мышц – следствие последней травмы. К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100% без боли", — заявил Алькарас в своих социальных сетях.
Напомним, "тысячник" в Риме пройдёт с 8 по 19 мая.
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