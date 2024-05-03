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ATP опубликовала новые правила для парных матчей
В основную сетку будут попадать 32 пары
Фото: sport.ru
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила новые правила проведения теннисных парных матчей, сообщается на официальной странице организации в социальных сетях.
- В основную сетку соревнований будут попадать 32 пары на основе их совмещённого парного рейтинга.
- Перерыв между розыгрышами в три удара и менее будет длиться 15 секунд, перерыв между розыгрышами более четырёх ударов — 25 секунд.
- Нельзя будет пить или садиться на скамейку при первой смене сторон в сете.
- Остальные перерывы между геймами будут начинаться сразу же после окончания гейма и длиться 60 секунд.
- Зрителям можно будет передвигаться в момент розыгрышей (за исключением мест вдоль задней линии).
Отметим, что эти нововведения были протестированы на текущем турнире серии "Мастерс" в Мадриде (Испания).
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