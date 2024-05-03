Третий соперник Оже-Альяссима снялся с Мастерса в Мадриде

31-я ракетка мира Иржи Легечка из Чехии снялся с матча 1/2 финала грунтового турнира категории "Мастерс" в Мадриде из-за травмы бедра при счёте 3:3 в первом сете. Таким образом, в финал турнира проходит Феликс Оже-Альяссим (35-й в рейтинге ATP).

В воскресенье, 5 мая, в титульной встрече канадец сыграет с восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым, который ранее в двух сетах обыграл американца Тейлора Фритца.

Напомним, на пути Оже-Альяссима к финальной встрече снимались три из шести его соперников.