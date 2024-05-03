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Третий соперник Оже-Альяссима снялся с Мастерса в Мадриде
Кроме везения это никак не объяснить
Фото: Eurosport
31-я ракетка мира Иржи Легечка из Чехии снялся с матча 1/2 финала грунтового турнира категории "Мастерс" в Мадриде из-за травмы бедра при счёте 3:3 в первом сете. Таким образом, в финал турнира проходит Феликс Оже-Альяссим (35-й в рейтинге ATP).
В воскресенье, 5 мая, в титульной встрече канадец сыграет с восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым, который ранее в двух сетах обыграл американца Тейлора Фритца.
Напомним, на пути Оже-Альяссима к финальной встрече снимались три из шести его соперников.
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