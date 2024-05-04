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Стаховский – о мобилизации: Люди гибнут за то, чтобы у нас было время подготовиться
Золотые слова
Фото: instagram.com/stako_s
Экс-первая ракетка Украины, а ныне военнослужащий Сергей Стаховский рассказал о своем отношении по поводу мобилизации населения в войне против россии. Его слова цитирует БТУ:
"Я его не читал, потому не могу вам сказать. Знаю лишь то, что убрали статью о демобилизации, что недостаточно позитивно для тех, кто уже два года обороняет Украину.
Для меня уровень осведомленности людей сейчас достаточно высок, а вот уровень морального качества определенных структур, отвечающих за то, чтобы страна двигалась, должна измениться. И я не говорю только о ветвях законотворческой власти.
Каждый день люди гибнут за то, чтобы у нас было время подготовиться, измениться и понять: это война, которую мы можем закончить либо победой, либо проигрышем, там нет нейтралитета.
Я думаю, что все украинцы готовы защищать страну. Единственное, в чем проблема – они хотят понимать, что это ровная история, что они, отдавая свой ресурс, теряя свою работу, делают это сознательно и вокруг так же сознательно принимают решения" – сказал Сергей.
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