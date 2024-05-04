Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская поделилась фото с прогулки в Каннах
Отдых перед следующим турниром
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка проводит свое свободное время в Каннах. Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее ATP
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Долгий сезон Левандовского: меньше голов, спасение Хави и неожиданная помощь от Витора Роке
- Лунин сыграет с Баварией, Ройс покидает Дортмунд, размер премиальных для сборной. Главные новости за 3 мая
- Жирона — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 04.05.2024
- Ига Швёнтек назвала имя желаемой соперницы в финале Мастерса в Мадриде
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн