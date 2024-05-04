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Ястремская поделилась фото с прогулки в Каннах

Теннис
Обновлено

Отдых перед следующим турниром

Ястремская поделилась фото с прогулки в Каннах

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка проводит свое свободное время в Каннах. Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее ATP обнародовали новые правила для парных матчей.

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Даяна Ястремская
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